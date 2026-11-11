Parat el desnonament d'un pis al carrer Fraternitat de Barcelona el dia de la vaga general

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (Coshac) ha informat que s'ha parat el desnonament d'un pis al carrer Fraternitat de Barcelona, previst per a aquest dimecres, dia en què se celebra la vaga general, una de les reivindicacions de la qual és l'habitatge.
Membres del sindicat s'han concentrat el matí d'aquest dimecres enfront del portal del pis en el districte de Gràcia per recolzar els afectats i intentar frenar el desnonament.
Els concentrats han posat tanques i contenidors en els dos extrems del tram del carrer on hi ha l'habitatge per evitar el pas de la comitiva judicial.
A més, han penjat pancartes en què es podia llegir 'Alerta desnonament. Fraternitat 24', en referència a l'adreça del pis, i han mostrat banderes del sindicat.