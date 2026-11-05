Paneque sobre l'accés a l'habitatge: "Un desafiament d'aquesta grandària" requereix col·laboració

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Habitatge de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha fet una crida a la col·laboració entre diferents actors per resoldre el desafiament de l'habitatge: "Ni la recerca, ni les institucions financeres, ni el sector empresarial, ni les administracions ni les entitats socials poden resoldre individualment un desafiament d'aquesta grandària", ha afirmat.
Ho ha dit aquest dijous en el marc del congrés sobre habitatge assequible HOWS Barcelona - Housing World Summit que s'ha celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i en el qual ha apostat per "fer compatibles la iniciativa privada, la inversió i la seguretat jurídica amb la garantia efectiva del dret a l'habitatge", recull el departament en un comunicat.
Paneque ha destacat que l'accés a l'habitatge és un "repte global" que posa a prova la capacitat de les institucions i ha afirmat que necessita que s'abordin de manera conjunta qüestions que sovint s'han tractat per separat, com la planificació urbana, el finançament, la capacitat de construcció, la regulació del mercat, la innovació i les polítiques socials.
Ha defensat que les institucions disposen d'instruments per corregir desequilibris entre la propietat privada i la funció social de l'habitatge, i que les dades avalen que la regulació ha contribuït a contenir l'escalada de preus de l'habitatge a Catalunya.
Ha afegit que amb "regular no n'hi ha prou" i que Catalunya necessita incrementar de manera sostinguda l'oferta d'habitatge assequible, després de recordar que l'objectiu del Govern és assolir un 15% d'habitatge de titularitat pública en 20 anys.