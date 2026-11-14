Paneque defensa el Pla 50.000 del Govern per augmentar el parc públic fins al "15% necessari"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat aquest dissabte el Pla 50.000 per garantir el dret a un habitatge digne i augmentar el parc públic fins a arribar "al 15% necessari", informa el Govern en un comunicat.
En una visita al costat de l'alcalde de Gironella (Barcelona), David Font, a una promoció pública de 20 habitatges nous de lloguer assequible ja finalitzats i en fase d'adjudicació a la zona de les Eres, la consellera ha destacat que aquest pla és "l'instrument innovador per complir els objectius del primer quinquenni".
SOLARS I FINANÇAMENT EUROPEU
Paneque ha agraït la col·laboració dels ajuntaments catalans, que han posat a disposició "pràcticament 900 solars" entre la primera i la segona convocatòria.
Així mateix, ha celebrat el paper de l'Ajuntament de Gironella en aquesta primera operació, que suma 20 habitatges al Pla 50.000 gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF) i al finançament dels fons europeus Next Generation: "Construïts en gairebé un any, és el que ens agradaria replicar a tot Catalunya".
TRES VIES PER ARRIBAR ALS 50.000 PISOS
La consellera ha detallat que el Govern preveu assolir els 50.000 pisos per tres camins, el primer dels quals és la construcció, mitjançant la qual ja s'han aixecat prop de 6.000 habitatges i ha afegit que n'hi ha "7.000 més en construcció".
Com a segona via més ràpida ha assenyalat el tanteig i retracte, dret amb el qual la Generalitat ha comprat 5.000 pisos en els últims dos anys, mentre que la tercera via és la protecció, exemplificada en els préstecs Emancipació, el Fons d'Emergència Habitacional i la compra conjunta.
UN 40% DELS PISOS PER A JOVES
En el procés de selecció d'aquesta promoció de Gironella, el consistori ha prioritzat els joves de fins a 35 anys, que han pogut optar a un 40% dels pisos.
La promoció es distribueix en dos blocs simètrics de deu habitatges cadascun, amb superfícies d'entre 70 i 75 metres quadrats i plaça d'aparcament, i compta amb la màxima qualificació d'eficiència energètica, sistema aerotèrmic i plaques fotovoltaiques per als espais comuns.