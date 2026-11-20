David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat l'aprovació de la Planificació de la xarxa d'energia elèctrica 2030 en el Consell de Ministres aquest divendres: "És un salt endavant per a l'electrificació de Catalunya que ens farà créixer en l'entorn de països més desenvolupats en aquest àmbit", ha dit.
Ha reivindicat que Catalunya "necessitava aquesta inversió" per respondre a la demanda d'energia que genera, i, especialment, per encarar projectes de valor estructural com els campus de l'Hospital Clínic (Barcelona) i el Trueta (Girona), informa el departament en un comunicat aquest divendres.
Ha explicat que el pla permet encarar el projecte de la gigafactoria d'IA a Móra la Nova (Tarragona) i ha recordat que "sense la nova planificació, sense la inversió i sense l'increment de potència, la candidatura catalana per acollir aquesta infraestructura no hauria tingut el recorregut que ara sí que té".
Segons el departament, la nova planificació també preveu capacitat per al nou Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, el nou campus UB-Clínic a Barcelona o el subministrament a actuacions vinculades amb el cicle de l'aigua com la dessalinitzadora de la Costa Brava.
A més a més, el creixement i reforç de la xarxa de transport elèctric "redundarà en una millora de la qualitat del subministrament elèctric i també en l'increment de la capacitat d'evacuar energia renovable generada al país i d'emmagatzemar energia".