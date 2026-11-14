Page reivindica a Barcelona l'"amalgama d'identitats" com a "mostra de riquesa cultural"

TOLEDO 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha visitat aquest dissabte la Casa de Castella-la Manxa a Barcelona, on ha reivindicat l'"amalgama d'identitats" com a "mostra de riquesa cultural".
"Aquesta casa és testimoni viu del que significa compartir identitats. No hi ha una sola planta al món, ni una sola planta, ni cap arbre que tingui una sola arrel. Si som seriosos, hem de saber que cadascun de nosaltres som conseqüència de moltes arrels. I Espanya, des de sempre, ha estat un país on la gent s'ha barrejat", ha expressat, segons ha informat la Junta en nota de premsa.
D'aquesta manera s'ha referit aquest matí García-Page a la importància que comunitats originàries com la de Castella-la Manxa a Barcelona han tingut i tenen per al desenvolupament de la ciutat catalana.
Envoltat de molts homes i dones que fa més de cinquanta anys van arribar fins a Barcelona procedents de diversos punts de la comunitat autònoma, el cap de l'Executiu autonòmic s'ha mostrat esperançat que a partir del 29 de novembre "no fos obligat discutir per tot, sinó que pogués obrir-se pas també un escenari de consensos, d'acords, que són essencials, perquè és el que demana la immensa majoria de la gent".
"Discutir per les identitats, que és el que ha estat darrere de moltes de les guerres al món, i hi és avui, identitats que tenen a veure amb la religió que es professa o amb el color de pell. Discutir per això és el més poc humà que pot fer l'ésser humà", ha apuntat García-Page, alhora que ha posat com a exemple de convivència i del que significa compartir identitats el que es fa a la Casa de Castella-la Manxa a Barcelona.
Així, ha considerat que "les batalles que val la pena donar són les d'igualar-nos en serveis, en condicions de vida, la d'ajudar-nos com a país els uns als altres. I aquelles batalles que no es poden donar, que cal banderejar, són les que generen enfrontament entre els uns i els altres, les que consideren que uns estan per sobre d'uns altres o que tenen dret a un determinat privilegi".
El president de Castella-la Manxa ha rebut una placa de plata de record dels membres d'aquesta comunitat originària castellanomanxega, que ha rebut, al seu torn, una espasa toledana de mans del president autonòmic.
Al costat del president de Castella-la Manxa ha assistit a la visita a la nova seu de la Casa de Castella-la Manxa a Barcelona el vicepresident segon de la Junta, José Manuel Caballero.