Oriol Barba, nou director general de l'Institut Europeu de la Mediterrània

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Govern de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ha elegit el politòleg i economista Oriol Barba com a nou director general del consorci, participat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
Barba és professor de relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i des del 2024 ha estat assessor a la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional del Ministeri d'Afers Exteriors, ha informat el Govern en un comunicat aquest dilluns.
Barba substitueix el fins ara director, Senén Florensa, que deixa el càrrec per decisió pròpia després de més de 20 anys, i al qual el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha agraït la seva contribució per a la consolidació de l'IEMed com un dels "principals centres de pensament i acció" en matèria de política mediterrània, per la qual cosa li ha demanat que continuï vinculat a la institució a través del Consell Assessor.