LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha exigit a l'Estat aplicar "de manera urgent" les quatre recomanacions d'acció immediata de l'últim informe d'avaluació del Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (COMEX) del Consell d'Europa, de les quals alerten que no s'ha aplicat cap.
Sostenen que les quatre recomanacions tenen per objectiu protegir i promoure el català a Catalunya, especialment a l'escola, i sol·liciten al Comitè d'Experts (que es reunirà dimecres) que "accentuï la pressió" a Espanya sobre aquesta qüestió, informen en un comunicat aquest dimarts.
A part de l'escola, el comitè del Consell d'Europa també demana a Espanya que el català estigui garantit als centres d'atenció social i sanitària i a les oficines de l'administració de l'Estat i que sigui una llengua d'ús "normal" en els procediments de l'administració de justícia.
"És d'un cinisme extraordinari que el mateix estat que presumeix davant Europa de protegir el català a l'escola, tingui el model recorregut al TC, contravenint les lleis vigents, el consens social i les recomanacions de la comunitat educativa", ha dit el seu president, Xavier Antich.
L'entitat ha avisat de la "preocupant pèrdua de presència" del català a l'escola en un context sociolingüístic que creuen que necessita la tasca compensadora dels centres com a eina de cohesió social.