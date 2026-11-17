BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha obert la convocatòria de la tercera edició dels MWCapital Awards 2027, que té cinc noves categories per "reconèixer l'impacte positiu de la tecnologia en la societat", i que estarà oberta fins al 15 de març del 2027.
L'entitat ha recordat en un comunicat aquest dimarts que aquests guardons reconeixen projectes tecnològics innovadors amb potencial per generar un impacte positiu en la societat i contribuir a un futur més sostenible i inclusiu.
Aquesta edició té una estructura renovada de categories, organitzada al voltant de cinc àmbits temàtics que reflecteixen l'evolució del paper de la tecnologia a l'hora d'abordar els reptes globals.
Es lliuraran premis en les categories de salut i benestar; inclusió, educació i talent; clima, energia i natura; ciutats, comunitats i institucions resilients, i indústria avançada.
L'objectiu del canvi és reconèixer una diversitat més gran de projectes i aplicacions tecnològiques, posant en relleu com la innovació "pot contribuir a abordar alguns dels reptes més importants als quals s'enfronten la societat i el planeta".