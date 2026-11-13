Nogueras sobre el 'Visca Catalunya' d'Abascal: "Una cosa és el que dius i l'altra el que fas"

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha emmarcat el 'Visca Catalunya' que va cridar el cap de llista de Vox, Santiago Abascal, en un míting a Girona amb la presència de senyeres al fet que està en campanya: "Una cosa és el que dius i l'altra el que fas".
"Estem en campanya i a la gent se l'ha de tractar d'adulta", ha dit en una entrevista a Antena3 recollida per Europa Press.
Segons Nogueras, els ciutadans no els voten per "fer d''influencers' o per anar a territoris que només utilitzen quan estàs en campanya".
"Perquè quan surt de Catalunya aquesta gent el que diu és que posarà fi al català i que aquells drets que hem conquerit se'ls carregaran si arriben al poder", ha afegit.
Per això, ha demanat cenyir-se als fets perquè, a parer seu, els únics que poden demostrar un full de serveis de la feina que han dut a terme amb els seus 7 diputats en aquesta legislatura és Junts: "No ho ha aconseguit ni Vox ni el PP, ni ERC ni el PSOE".
CATALÀ AL CONGRÉS
Després de restar importància al que els pronostica el CIS, ha criticat que la diputada i número dos del PP a la llista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, hagi insistit que suspendran l'ús dels sistemes de traducció per a les llengües cooficials a la cambra baixa si governen.
"Em sembla sentir aquesta dreta rància, intolerant i de país en blanc i negre. Això no passa als països civilitzats del món", ha recalcat, després de deixar clar que no se sent representada per aquests vetos del PP i Vox.