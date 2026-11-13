Nogueras (Junts) defensa el concert i critica la posició del PSC al Congrés

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha defensat que Catalunya disposi d'un concert econòmic que permeti a la Generalitat recaptar, gestionar i decidir sobre tots els impostos que paguen els catalans i ha retret als diputats catalans del PSC al Congrés que no emulin els seus homòlegs bascos en la defensa d'aquest model.
"El PSC, quan passa la frontera de Catalunya, desapareix. El PSC no existeix al Congrés: hi ha el PSOE. Els socialistes estan a favor que els bascos gestionin i decideixin sobre els seus diners. Hi voten a favor. Quan toca decidir respecte als catalans, el PSC desapareix", ha lamentat Nogueras en un acte amb el diputat de Junts al Parlament Toni Castellà.
Després de manifestar que no entén com els bascos poden recaptar, gestionar i decidir sobre els seus diners i no els catalans, ha preguntat als socialistes catalans, encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa, per què s'hi oposen.
"No només no defensen que els catalans puguem tenir els nostres diners, sinó que amb el PP i Vox voten en contra que els catalans puguem gestionar els nostres diners", ha afegit.
CRÍTIQUES A ERC
En el mateix sentit s'ha pronunciat Castellà, que ha preguntat quina veu tenen els socialistes catalans al Congrés i també ha aprofitat per censurar l'actitud d'ERC en aquesta qüestió.
I és que, segons Castellà, els republicans voten a favor del model del concert quan se sotmet a votació al Parlament, però "en el viatge de Catalunya a Madrid algú es perd".
"Bàsicament, perquè crec que hi ha una ERC al Parlament i hi ha l'ERC Rufián, que sistemàticament no fa aquest plantejament", ha lamentat.
Després de considerar que no es pot ajornar aquest debat, Nogueras ha criticat que el PSOE no hagi presentat "cap proposta nova de finançament" per a Catalunya en els 8 anys que fa que governa, tenint en compte que l'últim és del 2009 i que s'havia de renovar cada 5 anys.
SORTIR DE LA LOFCA
"Volem sortir del sistema de finançament comú de la Lofca, del 'cafè per a tothom' que fa massa anys que aguantem", ha remarcat la també portaveu de Junts al Congrés, que opina que no serveix de res que els diners dels catalans vagin a Madrid i que Madrid decideixi.
Segons Castellà, el sistema de finançament actual comporta una sortida anual de, com a mínim, 22.000 milions d'euros de Catalunya que no tornen en forma de despesa pública, la qual cosa provoca que "la situació actual de la Generalitat amb els serveis públics sigui insostenible".
Així, ha explicat que la proposta de Junts passa per excloure Catalunya del règim comú de la Lofca mitjançant una disposició addicional i aprovar una llei pròpia que permeti a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaptar, liquidar i inspeccionar tots els impostos.
També ha defensat la necessitat de disposar de capacitat normativa per decidir els tipus impositius, pagar pels serveis que presta l'Estat a Catalunya i establir un sistema de solidaritat que decideixi la Generalitat: "Tenir la clau de la caixa", ha recalcat.
A parer seu, aquest model permetria reforçar els serveis públics, les infraestructures, rebaixar la pressió fiscal i transformar el model econòmic per afavorir salaris més elevats, i per tant creu que això "és un deure ètic".