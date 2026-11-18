Erigeix Junts com el contrari i els qui sempre han plantat cara a l'extrema dreta
TERRASSA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha acusat aquest dimecres el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, d'haver canviat de bàndol i de no voler rebre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan torni a Catalunya: "Exactament com PP i Vox".
Ho ha manifestat en un míting a Terrassa (Barcelona) davant d'unes 200 persones, acompanyada del president del Parlament, Josep Rull, que jugava a la seva ciutat natal; del diputat al Parlament Lluís Puig, i de la candidata del partit al municipi, Meritxell Lluís.
Per a Nogueras, Rufián ha creuat una línia vermella en posar Junts al mateix sac que PP i Vox: "Prou ja d'insultar tants catalans que sempre hem plantat cara a PP, Vox i al PSOE".
"I ara diu (Rufián) que no rebrà Puigdemont. Exactament com PP i Vox. La bona gent d'ERC no es mereix això", ha afegit la també portaveu de Junts al Congrés, que ha erigit la seva formació com el contrari i els qui sempre han plantat cara a l'extrema dreta a Catalunya.
1-O I EL 155
Al seu parer, el que va passar l'1-O del 2017 i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no va ser una qüestió ideològica, sinó pel simple fet d'anar contra els "catalans".
"Ara volen tornar a fer callar el català al Congrés. Ens volen continuar rascant la butxaca perquè som catalans i es volen carregar l'autogovern perquè és Catalunya", ha advertit.
Tot i considerar que l'extrema dreta no és el mateix que l'extrema esquerra, ha apuntat que Vox i Podem es retroalimenten perquè així "no han d'explicar mai ni què faran, ni què proposen i perquè no han fet res en els darrers 8 anys".