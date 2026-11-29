BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha cridat a la prudència fins que es coneguin els resultats de l'escrutini de les eleccions generals, i ha destacat la participació "massiva", en una jornada electoral que ha qualificat d'absolutament històrica.
"El que farem a partir d'ara és esperar amb prudència, respectar els tempos de l'escrutini, i esperarem a tenir dades objectives i comprovats per a properes valoracions", ha dit en una breu intervenció davant els mitjans des de la seu del partit al tancament dels col·legis electorals a Catalunya, i després de que es conegui el sondeig de 3Cat que dona la victòria al PSC amb 16-18.
Més enllà de celebrar la gran participació, ha destacat el desenvolupament normal de la jornada: "Ens demostra que tenim un sistema electoral sòlid, que funciona i que és garantista".