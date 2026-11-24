BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha encapçalat aquest dimarts la 2a Gran Trobada de Gastrosàvies, una jornada impulsada pel Departament amb més de 160 àvies catalanes per preservar, reconèixer i transmetre el llegat culinari tradicional català.
La trobada a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha combinat activitats pràctiques, espais per compartir receptes i experiències sobre els productes de proximitat, amb la participació del centre de recerca culinària Fundació Alícia, informa en un comunicat el Govern.
Durant més de dos anys més de 160 dones han participat en el projecte Gastrosàvies, s'han organitzat més de 35 sessions de treball a 28 comarques i s'han publicat 371 de les més de 600 receptes tradicionals recopilades, que es poden consultar al portal La Gastroteca.