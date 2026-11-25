Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat aquest dimecres en el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones que la prevenció estructural és l'únic factor que acabarà amb la violència masclista i avisa de l'increment del discurs negacionista.
"Hem d'informar no només els serveis especialitzats, o els serveis que formen part de la nostra xarxa, o els serveis policials i judicials, com fem ara, sinó que crec que hem de fer extensiva la prevenció al conjunt de la societat", ha dit en una entrevista a Tv3 recollida per Europa Press.
Ha al·legat que l'increment de denúncies respon a la "feina" institucional de resposta a la violència, fet que ha empoderat les dones víctimes per denunciar la violència.
Ha expressat que el Govern treballa en una "gran xarxa de prevenció de país" per acompanyar aquestes dones perquè, assegura, que la responsabilitat de sortir del cercle de violència no pot dependre únicament de la víctima.
Ha lamentat que hi hagi forces polítiques que vulguin "desmantellar" totes les fites que la lluita feminista ha obtingut els últims anys, i ho ha exemplificat en l'eliminació dels ministeris o conselleries específiques d'igualtat.