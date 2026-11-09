Membres de la CGT entren a la seu de Foment del Treball i hi pengen una pancarta

FOMENT DEL TREBALL - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Membres del sindicat CGT han entrat aquest dilluns al migdia a la seu de Foment del Treball i hi han penjat una pancarta en la qual es llegia 'La patronal ens roba. Apugem els salaris. 11N vaga general', a més de llançar fulletons i posar adhesius en alguns punts de la seu.
En un apunt a X recollit per Europa Press, el sindicat ha reclamat a la patronal incloure clàusules de garantia salarial, complements salarials d'habitatge i desbloquejar els convenis.
Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que els membres de la CGT ja han sortit de la seu de Foment del Treball i que l'entrada ha estat pacífica.