L'UCO deté 6 persones pel cas Koldo, entre ells la parella d'Ábalos i l'antic xofer de Sánchez

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha ordenat a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que faci sis detencions per a la presa de declaració en la nova peça separada secreta del cas Koldo que instrueix el magistrat Ismael Moreno.
Segons confirmen a Europa Press fonts del cas, entre els arrestats figura Andrea de la Torre, parella de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, el domicili de la qual a València ha tornat a ser escorcollat aquest dijous pels agents de l'UCO.
També hi ha una ordre de detenció contra Cristian Corvillo, que el PP assenyala per ser xofer del president espanyol, Pedro Sánchez, durant les primàries del PSOE el 2017.
Cristian Corvillo va testificar el passat 3 de setembre davant el jutge Santiago Pedraz, que investiga el cas Hidrocarburs, i va reconèixer haver-se vist amb l'exministre Ábalos per assumptes relacionats amb el PSOE, i també que ell i el seu germà Rubén van tenir una vinculació empresarial amb el presumpte aconseguidor Víctor de Aldama, tot i que va puntualitzar que els negocis no van fructificar mai.
Els agents també tenen l'ordre de requerir informació a Adif, entre altres diligències que es produeixen després que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo, Ismael Moreno, acordés dimecres l'obertura d'una altra peça després de rebre un informe de l'UCO.
Les diligències s'han desenvolupat a Còrdova, Sevilla, València i Madrid. L'instructor indaga dins el cas Koldo en diverses línies d'investigació, i la que va donar origen al cas són les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia.