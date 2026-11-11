López (CC.OO. de Catalunya) diu que la vaga general va "súper bé" i que és un èxit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha assegurat que la vaga general va "súper bé" en declaracions a la premsa aquest dimecres pel matí.
"Està sent una jornada històrica, d'èxit", i ha afegit que no s'està treballant a les principals empreses de Catalunya.
"Està tot parat i crec que està sent un èxit aquesta vaga, perquè la gent treballadora està molt farta d'una situació en què, encara que treballa, treballa i fa moltes hores; moltes d'elles, no retribuïdes. Sabeu que tenim dos milions i mig d'hores extres, ni compensades ni retribuïdes, no arriben a final de mes", ha dita.
López ha dit que els treballadors en serveis mínims que no poden accedir al seu lloc de treball pels piquets ho han de notificar a l'empresa i "en principi, no haurien de tenir cap problema".
També ha defensat que en un dia de vaga general "no pot haver una normalitat, i és una cosa que la gent ha d'assumir", i ha convidat els treballadors que no secunden l'atur a que ho facin.
TENSIONS
Preguntada per les tensions que pot haver en els talls de carreteres i els piquets, ha contestat que els seus militants tenen "indicacions clares i precises" que ha de ser un diàleg constructiu.
"Per tant, evidentment és un dia de vaga, hi ha tensions sempre, però les intentem gestionar des del diàleg, des del consens, i ésser molt pedagògics amb la gent de per què fem això", ha dit.
López ha subratllat que el "dret al treball" es té tots els dies i que el dret a vaga s'exerceix quan es convoquen aturs, i ha afegit que serveix per conquerir drets i no per molestar la ciutadania.