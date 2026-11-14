L'Incavi i Vinyes Domènech estudien la relació entre biodiversitat i qualitat dels vins

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, i el celler Vinyes Domènech participen en el Grup Operatiu supraautonòmic Vineuro per estudiar com la biodiversitat dels ecosistemes vitivinícoles influeix en la qualitat i les característiques aromàtiques i sensorials dels vins.
Segons informa el Departament en un comunicat, el projecte de recerca i innovació busca generar coneixement científic sobre els efectes de diferents pràctiques de gestió en el cultiu i l'elaboració del vi, avaluant la incorporació de plantes aromàtiques i medicinals i la implantació de cobertes vegetals.
CONTRIBUCIÓ CATALANA
Els assajos de camp es desenvoluparan a Vinyes Domènech, celler de la DO Montsant situat a Capçanes (Tarragona), entre la serra de Llaberia i el Montalt, on s'avaluarà l'efecte d'aquestes estratègies sobre la vinya, el sòl i els vins.
Per la seva banda, l'Incavi aportarà la seva experiència en biodiversitat aplicada a la viticultura i els seus coneixements en anàlisi enològica i avaluació sensorial per fer el seguiment dels assajos, caracteritzar els vins elaborats i analitzar-ne els resultats.
El comunicat destaca que l'aportació catalana proporciona la base científica acumulada en iniciatives prèvies com Life Biodivine i el Grup Operatiu 'Biodiversitat a l'entorn de la vinya i qualitat del vi', projectant ara aquest llegat a escala estatal.
COOPERACIÓ ESTATAL
Vineuro es desenvolupa en el marc dels Grups Operatius supraautonòmics de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) i compta amb finançament del Pla Estratègic de la PAC 2023-27, amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).
A més de l'Incavi i Vinyes Domènech, en el projecte participen ITAGRA.CT, Bodegas Moha (DO Rueda), la Universitat de Valladolid, Sociograph Neuromarketing i BIOVEGEN per generar eines que contribueixin a models de producció més sostenibles.