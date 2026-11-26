BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
L'ex-primer ministre d'Itàlia, Enrico Letta, ha defensat aprofitar el "moment Trump" per superar la fragmentació europea i prendre decisions fonamentals en l'àmbit comunitari.
Ho ha dit aquest dijous en una taula rodona amb el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, en el marc del 25è Congrés CEDE, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, i en la qual ha apuntat que en l'últim any s'han tancat els acords comercials del Mercosur i amb l'Índia, que ha recordat que han estat "dormint" 20 anys, a més de amb Indonèsia, Austràlia, Mèxic i les Filipines.
"No ha passat res semblant en els últims 10 anys. I al final el protagonista de tot això és Donald Trump. Sense Donald Trump seria impossible per a la Unió Europea explorar totes aquestes lleis, la legitimació i també tot aquest compromís", ha assegurat Letta.
Ha explicat que, en pocs anys, s'estan intentant revertir 25 anys de no integració europea i les seves conseqüències, cosa que ha exemplificat amb la manca d'acord entre Espanya i França per a una interconnexió elèctrica: "El problema de no tenir aquesta canonada no és per a França o Espanya, principalment és per a Alemanya, el Benelux, Itàlia, Àustria i tota la part d'Europa que ho podia aprofitar", ha detallat.
Letta ha defensat construir més 'Airbus' en sectors com l'energia o les telecomunicacions que siguin capaços de guanyar les grans empreses xineses i nord-americanes, una companyia de la qual també n'ha reivindicat el caràcter europeu, i que no és d'un únic país de la UE.
ENERGIA I EMPRESES
Reynés ha defensat que la UE no només s'ha de centrar a resoldre la descarbonització, sinó que també ha d'intentar no perjudicar la competitivitat i no afectar l'estabilitat del subministrament.
Ha reivindicat que és més fàcil equivocar-se en les decisions a curt termini, ja que considera que d'oportunitats es poden convertir en riscos, i ha explicat que el món de l'empresa és "a llarg termini" i requereix visió, compromís i una estructura de capital sostenible.