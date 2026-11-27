Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Les pensions contributives i les de classes passives pujaran el 2027 un 3,5% amb la fórmula de revaloració recollida a la Llei de reforma de les pensions en la qual es té en compte, com a referència per determinar la pujada d'aquestes prestacions, l'IPC interanual mitjana de dotze mesos (de desembre de l'any anterior a novembre de l'exercici en vigor).
Per la seva banda, les pensions mínimes i no contributives augmentaran entre un 8,8% i un 14,2% en 2027, mentre que l'Ingrés Mínim Vital (IMV) pujarà un 14,1%, segons ha anunciat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en un comunicat.
L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest divendres la dada avançada de l'IPC de novembre (4,1%), amb el que és possible anticipar quant es revaloritzaran les pensions contributives en 2027 fent la mitjana dels dotze mesos anteriors, en aquest cas desembre 2025-novembre de 2026.
Tal com ha confirmat el Ministeri d'Inclusió, el càlcul obtingut és del 3,5%, amb el que les pensions contributives i les de classes passives de l'Estat pujaran el proper any en aquest percentatge.
Segons el Departament que dirigeix Elma Saiz, aquest increment del 3,5% suposarà, aproximadament, 774,5 euros addicionals a l'any per a la pensió mitjana de jubilació, mentre que les pensions mitjanes del sistema augmentaran en 676 euros anuals.