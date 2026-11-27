DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha celebrat aquest divendres al Moll Bosch i Alsina l'encès de llums i la inauguració de la vuitena edició de Nadal al Port al Port Vell, amb la participació del president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i del director de la Gerència Urbanística del Port Vell, David Pi.
La jornada ha inclòs una projecció audiovisual del nou projecte nadalenc del recinte i un compte enrere, després de la qual 10 nens i nenes guanyadors d'un sorteig per als fills i filles de treballadors del port han accionat un polsador.
Després de prémer el botó s'ha iniciat un espectacle de llums inspirat en el 'trencadís' d'Antoni Gaudí, en constant moviment i sincronitzat amb una banda sonora i, posteriorment, ha tingut lloc una interpretació coral basada en una selecció de fragments d''El Mesías' de Händel, que ha obert les activitats de la Fira de Nadal.