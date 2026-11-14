Landete (PP) reclama un Pacte d'Estat en sanitat amb les llistes d'espera com a "prioritat"

TARRAGONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP al Congrés per Tarragona, Mónica Landete, ha reclamat aquest dissabte assolir un Pacte d'Estat per la sanitat pública amb les llistes d'espera com a "prioritat", amb un pla de reducció amb un fons específic i pressupostat.
Landete, acompanyada per l'eurodiputada i vicepresidenta del Partit Popular Europeu (PPE), Dolors Montserrat, s'han reunit amb representants del sector sanitari a Tortosa i Amposta (Tarragona), destacant la necessitat de comptar amb més metges al sistema públic i que estigui finançat "correctament", informa el partit en un comunicat.
La candidata ha assegurat que les llistes d'espera han augmentat en els últims 8 anys i ha apuntat que hi ha una manca de metges al conjunt d'Espanya, especialment a l'atenció primària: "Falten almenys 4.500 metges més als CAP del país, falta més formació sanitària especialitzada, classificació professional, negociació pròpia i, sobretot, guàrdies més curtes", ha dit.
Segons Landete, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha agreujat la situació perquè "no ha tingut Pressupostos que posessin solució a les mancances del sector".
DOLORS MONTSERRAT
Per la seva banda, Montserrat ha criticat l'"abandonament dels nacionalistes, independentistes i socialistes" a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i ha posat com a exemple la construcció del nou Hospital de Tortosa que, diu, va amb molt retard.
"El nou hospital de Tortosa només podrà ser una realitat amb un Govern del PP", ha afegit, i ha assegurat que el vot als populars permetrà tornar a solucionar els que considera els problemes reals de la gent, com la sanitat.
També ha destacat el pes de l'agricultura i els pescadors a Tarragona i ha defensat que a Europa han "evitat que es retallin els ajuts al sector".