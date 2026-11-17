TARRAGONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP al Congrés per Tarragona, Mónica Landete, ha situat el manteniment de les infraestructures com una qüestió prioritària "pel seu estat deficient" i ha subratllat el compromís del PP amb un pla de 300.000 milions d'euros.
En un comunicat aquest dimarts, ha criticat que "la xarxa ferroviària no funciona, que cada vegada està pitjor, i que la situació a les autopistes de la província són un caos".
"Falla Rodalies, fallen els Regionals, falla l'Alta Velocitat. Quan els trens no funcionen, les carreteres encara pateixen més. L'AP-7 i l'A-7, sobretot el tram sud, estan absolutament col·lapsades", ha dit.
Ha defensat que les mercaderies circulin per l'interior, per una "línia segregada i allunyada dels centres dels municipis de la costa", i que s'acceleri el corredor mediterrani.
"Aquesta és la reconstrucció nacional: que el transport públic torni a funcionar", ha conclòs.