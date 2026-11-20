TARRAGONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP al Congrés per Tarragona, Mónica Landete, ha defensat ampliar els permisos per naixement i "més llibertat per decidir quan gaudir-los" i impulsar rebaixes fiscals per a les famílies.
Ho ha dit en unes declaracions a periodistes aquest divendres a Amposta (Tarragona), on ha afirmat que "criar un fill és cada cop més difícil" a la província i ha dit que tenir fills no pot ser un luxe.
Pel que fa als autònoms, Landete ha afirmat que, amb un Govern del PP, els que tornin del permís, "tindran la quota bonificada al 100% durant dos anys".