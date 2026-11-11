Koldo recorre al TC per anul·lar la condemna i demana la llibertat fins que es respongui al recurs

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exassessor ministerial Koldo García ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que anul·li la condemna a 19 anys de presó que li va imposar el Tribunal Suprem pel 'cas mascaretes', així com sortir de la presó mentre la cort de garanties resolgui el recurs.
En el seu recurs d'empara, a què ha tingut accés Europa Press, reclama al TC que deixi sense efecte la sentència i "retrotregui les actuacions al moment processal que correspongui perquè l'òrgan judicial competent dicti nova resolució respectuosa amb els drets vulnerats".
Koldo considera vulnerats els seus drets a la igualtat, a la tutela judicial efectiva, al jutge ordinari predeterminat per la llei, a la defensa i a l'assistència lletrada, a un procés amb totes les garanties, a la prova, a la presumpció d'innocència i a la legalitat penal, sancionadora i punitiva.
L'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos --condemnat a 24 anys de presó-- demana també suspendre l'execució de les penes privatives de llibertat "mentre se substancia el recurs, perquè el seu compliment faria perdre a l'empara la seva finalitat", cosa que també va demanar l'extitular de Transports.
"La suspensió no ocasiona pertorbació greu a cap interès constitucionalment protegit ni als drets fonamentals o llibertats d'una altra persona, que són els límits que el propi precepte estableix. No afecta a la responsabilitat civil ni als drets dels perjudicats, que conserven intacta la possibilitat d'executar-la", argumenta.
De forma subsidiària, interessa que se substitueixi la permanència a la presó per les mesures que el TC consideri suficients, com "compareixences periòdiques, retirada del passaport, prohibició de sortida del territori nacional o control telemàtic".
Signa el recurs la que era la seva advocada, Leticia de la Hoz, que aquesta setmana ha renunciat a la seva defensa per discrepàncies. Però fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que la lletrada seguirà representant de moment Patricia Uriz, ex-parella de l'ex-assessor, i Joseba García, el seu germà, imputats a l'Audiència Nacional.
A LA PRESÓ DES DE NOVEMBRE DE 2025
Koldo critica que la competència del Suprem per jutjar el cas "portava causa exclusivament de l'aforament del coacusat Ábalos" perquè era diputat al Congrés, però no ell, que "mai ha tingut condició d'aforat".
"El suplicatori es va concedir pels contractes de material sanitari i determinats lloguers. La condemna arriba a fets aliens a ell, com Air Europa, Ineco i Tragsatec", afegeix, per referir-se a que en el judici es va incloure el rescat d'aquesta aerolínia i la contractació d'una exparella d'Ábalos en aquestes empreses públiques.
Així mateix, l'ex-assessor sosté que la condemna es recolza en informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil "sobre 26 dispositius, uns deu 'terabytes", i "es van negar a la defensa el clon i els codis 'hash". "I els dispositius retornats eren inaccessibles", afegeix.
També incideix en què l'Audiència Nacional el segueix investigant per "la mateixa operativa" en el marc del 'cas Koldo', de manera que considera que es va infringir "la prohibició de doble procés".
I carrega contra la rebaixa de pena concedida a l'empresari Víctor de Aldama, al qui el Suprem va condemnar a quatre anys però li va evitar trepitjar la presó per col·laborar amb la investigació.
"El coacusat es va conformar amb l'acusació del fiscal, va obtenir dos graus de rebaixa i la suspensió, i va declarar després contra el recurrent. És una conformitat parcial que la llei no admet, perquè un mateix fet no pot tenir-se per cert per conformitat i incert per la prova. L'acord no va constar per escrit ni es va sotmetre a control judicial, i la defensa no va poder conèixer la seva gestació", exposa.
Tant Koldo com Ábalos, que porten a la presó des del 27 de novembre de 2025 (abans del judici), van ser condemnats el juny passat per delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, mentre que Aldama ho va ser per organització criminal i suborn.