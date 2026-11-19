BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts per Barcelona ha criticat el caos de Rodalies i ha exigit uns "trens de primera perquè el país paga uns impostos de primera", després de dur a terme una acció des de l'Estació de Sants per alertar sobre caos del servei ferroviari.
Ho han reclamat en un comunicat aquest dijous el president del grup i candidat a l'alcaldia, Jordi Martí; la número 3 al Congrés per Barcelona, Pilar Calvo, i la secretària d'organització, Judith Toronjo.
Martí ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que exerceixi el seu càrrec i defensi els barcelonins i els interessos de totes les persones que venen a estudiar i treballar a la ciutat.
Calvo ha demanat que les inversions que es pressuposten per a Catalunya s'executin i ha insistit en el traspàs integral de Rodalies: "No volem aquest invent d'empresa mixta que la majoria continua a mans del Govern central i la Generalitat no té poder real de decisió".
Finalment, Toronjo ha recordat que el servei no arriba a tot Catalunya i que el 2026 va començar amb "una gran crisi de Rodalies sense precedents amb l'accident de Gelida (Barcelona) i uns altres incidents que han afectat l'alta velocitat".