BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts ha guanyat les eleccions aquest diumenge amb cinc vots (31,25%) a Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona), el municipi menys poblat de Catalunya i que té un cens electoral de 21 persones.
Amb el 100% dels vots escrutats, Vox, que va guanyar en les darreres eleccions generals, ha quedat en segona posició amb quatre vots (25%), seguit del PSC amb tres (18,75%) i d'ERC, el PP i Front Ampli, amb un vot cadascun (6,25%).
Respecte a les darreres generals, la participació ha augmentat en 24,02 punts percentuals, amb una assistència del 76,19%, mentre que l'abstenció s'ha situat en un 23,8%.