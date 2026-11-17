David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest dimarts una petició perquè la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, comparegui en comissió parlamentària per explicar "la inacció i la passivitat" del Govern davant l'inici de la retirada de les pintures de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
En un comunicat aquest dimarts, el partit considera que és "una nova mostra de la desnacionalització" que impulsa el govern de Salvador Illa.
Després d'expressar un altre cop el seu rebuig a la decisió del Tribunal Suprem sobre les pintures, l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig ha advertit dels riscos del trasllat de les pintures: "Els culpables d'aquesta situació, algun dia, hauran de retre comptes".