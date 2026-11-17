BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el seu partit no dona per descomptat que el PP i Vox hagin de governar després del 29 de novembre, preguntat per la proposta del cap de llista dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, de fer un govern de concentració a Catalunya en cas que això passi: "No ens precipitem", ha afirmat Junqueras.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts a Barcelona en unes declaracions al costat de la número quatre al Congrés per Barcelona, Laura Pelay, i la cap de llista al Congrés per Lleida, Inés Granollers.
"ERC és aquí per guanyar, per tant, pas a pas, no ens precipitem. La nostra feina és guanyar aquestes eleccions i impedir que hi hagi un govern de dreta i extrema dreta per poder defensar Catalunya", ha subratllat el líder dels republicans.
Preguntat pel rebuig de Rufián a rebre l'expresident Carles Puigdemont quan torni a Catalunya després de ser amnistiat, Junqueras ha assegurat que ell sí que ho farà: "Rebré tothom que pugui rebre perquè la meva feina és intentar parlar amb tothom, només faltaria, i especialment amb gent que ha patit repressió".
Junqueras ha apostat per "tenir la millor interlocució possible amb tothom", i ha afegit que volen defensar els serveis públics i les famílies catalanes i que els agradaria no haver-ho de fer en solitari, per la qual cosa ha convidat altres formacions polítiques a compartir aquesta lluita.
INDÚSTRIA
El dirigent republicà ha anunciat que el seu partit presentarà al Congrés un pla de reindustrialització i "relocalització d'aquella indústria que ha anat marxant" de Catalunya al llarg dels anys.
Ha assenyalat que hi ha eines per aconseguir aquesta relocalització com la idea del 'Made in Europe' i la defensa del que es produeix a Europa, i ha destacat que la UE ja ha fet algunes directives en aquest sentit, però "malauradament, el Govern espanyol no ha estat a l'altura" en no transposar aquestes normes europees ni aprovar una nova llei d'indústria.
Junqueras ha explicat que la llei vigent és del 1992, quan encara no existia internet: "Les lleis espanyoles són antigues, no serveixen i el Govern espanyol i el ministre Hereu en particular no han fet la feina que els tocava".
"Se suposa que tenir ministres catalans ha de servir d'alguna cosa, especialment si fan alguna cosa a favor de Catalunya", i ha acusat el ministre d'Indústria i cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, de deixar abandonat el projecte de llei d'indústria que va presentar.
Ha posat d'exemple la fabricació d'autobusos, que fa anys es produïa a Arbúcies (Girona), però s'ha deslocalitzat i ara a Catalunya es fan servir busos fabricats a la Xina, i ha apostat perquè l'administració condicioni "a través de la contractació pública" per afavorir la producció industrial a Catalunya.
GUILLEM AGULLÓ, VÍCTIMA DEL TERRORISME
A més a més, ha celebrat que el Govern central reconegui com a víctima del terrorisme Guillem Agulló, el jove antifeixista valencià assassinat als 18 anys per un grup neonazi a Montanejos (Castelló) l'abril del 1993.
Per Junqueras, aquest reconeixement és un acte de justícia, i ha assegurat que el fet que els neonazis que el van assassinar no paguessin, a parer seu, la condemna que es mereixien és "una prova més de l'enorme anormalitat judicial en la qual viu l'Estat espanyol".