Junqueras proposa destinar un 30% dels recursos d'infraestructures ferroviàries a manteniment

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que proposaran al Congrés la modificació de la llei del sector ferroviari per garantir que un 30% dels recursos d'infraestructures es destinin a manteniment i seguretat, i ha qualificat d'"insuficient" el pressupost actual de manteniment, que ha situat en menys del 15%.
En unes declaracions aquest divendres davant l'Estació de Sants de Barcelona i després dels accidents de tren d'aquest últim any, Junqueras ha assegurat que el 30% és el que inverteixen en manteniment "països com França, Itàlia o Alemanya, que hi destinen entre el 34% i el 39% de tot el pressupost d'infraestructures".
El dirigent republicà ha afegit que aquest 30% és el que també destina aproximadament la Generalitat per mantenir el Metro de Barcelona i els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i que el Ministeri de Transports "acostuma a destinar entre el 44 i el 64% del pressupost" a mantenir carreteres i autovies.
AVENÇOS "LENTS" DEL TRASPÀS
Ha assenyalat que aquesta iniciativa també s'emmarca en la voluntat d'ERC d'aconseguir el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat, i ha celebrat que en la bilateral Estat-Generalitat d'aquest dijous hi va haver algun avenç, tot i que ha lamentat que "a l'hora de calendaritzar l'R1 continuen sent extraordinàriament lents".
"Ahir van fer un petit pas, però molt petit i molt lluny del que la societat catalana i els usuaris de trens necessiten", ha criticat Junqueras, després que aquest dijous el Govern central i la Generalitat acordessin establir els treballs que s'hauran de dur a terme per fer possible el canvi de gestió de la infraestructura amb totes les garanties jurídiques, econòmiques, tècniques i operatives.
Junqueras ha acusat els socialistes d'"arrossegar els peus" i ser mandrosos a l'hora de complir compromisos com el traspàs de Rodalies pactats amb els republicans, i ha assenyalat que per això és important la presència d'ERC per exigir-los aquests recursos.
Preguntat sobre què espera que passi amb el traspàs de Rodalies si es forma un govern del PP i Vox, ha respost que aquests dos partits "faran tot el possible per perjudicar" Catalunya, i ha afegit que no n'espera res perquè mai no han aportat res.
"El model del PP, com malauradament també en gran mesura el model del PSOE, és un model de caràcter faraònic. És un model que centra tota l'atenció a tallar cintes, a inaugurar nous trams", ha retret Junqueras, que ha assegurat que aquests nous trams afegeixen costos de manteniment a una xarxa sobredimensionada.
Ha criticat que la xarxa ferroviària espanyola "absurdament ha volgut competir amb la Xina per tenir la xarxa d'alta velocitat més gran del món", ha apuntat que això no té cap sentit i no ho ha fet cap altre país al món ni a Europa.