BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat aquest diumenge l'alta participació en les eleccions generals d'aquest diumenge, i preveu un bon resultat per a ERC, fet que espera que es tradueixi en "11 o 12 diputats", després dels 7 de les anteriors generals.
Ho ha declarat en arribar a la seu electoral del partit, al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, al costat de la secretària general del partit, Elisenda Alamany; l'adjunta a la direcció i eurodiputada, Diana Riba, i els primers candidats de la llista per Barcelona excepte el cap de llista, Gabriel Rufián, que preveu arribar cap a les 20.30.
"En aquests moments és impossible saber com es traduirà això en escons", ha afirmat Junqueras sobre l'augment de participació, i ha destacat que ERC compta amb 6.300 apoderats als col·legis electorals, la qual cosa els dona una àmplia visió del comportament electoral a Catalunya respecte al partit, però ha insistit que ningú pot preveure ara el resultat de tota Espanya.