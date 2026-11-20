Bideguren (EH Bildu) acusa Feijóo d'estar "més prop de l'antipolítica, de la ultradreta"
FIGUERES (GIRONA), 20 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha apel·lat al vot útil per aconseguir tenir dos diputats per la província de Girona, i ha cridat els militants republicans a convèncer la gent que ERC és imprescindible per defensar a Catalunya: "Votar a Comuns no serveix de res a les comarques gironines perquè seria tirar el vot", ha sostingut.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en un acte a Figueres (Girona), juntament amb el cap de llista d'EH-Bildu al Senat, Idurre Bideguren; el cap de llista d'ERC al Congrés per Girona, Teresa Jordà; el cap de llista al Senat per Girona, Etna Estrems; el secretari general de Comunistes i número 9 al Congrés per Barcelona, Héctor Sánchez, i el candidat a l'alcaldia de Figueres, Xavier Amiel.
Junqueras també ha defensat l'acord perquè Podem s'integri en les llistes d'ERC i no es presenti pel seu compte, i ha ironitzat: "És com si Junts aconseguís que Vox no es presenti a Catalunya, ho dic perquè voten moltes vegades junts".
El líder d'ERC ha subratllat que els candidats republicans són els que més s'assemblen als seus electors, i ha cridat a convèncer a els qui estan dubtant entre ERC i uns altres partits però sense confrontar: "Quan confrontem amb PP, Vox i AC, l'instint ens porta a dir-los que són uns fatxes, i ells se senten orgullosos, perquè ho són. D'aquesta manera no convencem sempre a tothom".
Junqueras ha afirmat que aspiren al fet que gent que votava a Junts "quan veu el que veu, que no pot votar a Junts", deu veure que el seu vot és a ERC, i també ha cridat a animar a gent que havia votat a la CUP, després del que ha insistit a convèncer-los però sense renyar-los.
BIDEGUREN EQUIPARA PP I VOX: "ÉS EL MATEIX"
Per la seva banda, Bideguren ha assegurat que PP i Vox "és el mateix", i ha criticat que es presentin junts al senat en circumscripcions com Girona, Tarragona i Guipúscoa, després del que ha avisat que volen aconseguir una majoria per controlar el Tribunal Constitucional.
"Alguns intenten diferenciar al PP de la ultradreta. No sé si Feijóo ha estat alguna vegada prop de la moderació, avui dia està més prop de l'antipolítica, de la ultradreta", ha criticat el cap de llista al Senat de Bildu.
També ha afirmat que si hi ha una possibilitat d'un nou Govern socialista, des d'ERC i Bildu empenyeran amb més força per aconseguir mesures que el PSOE no s'ha atrevit a aprovar, i ha assegurat que no hi ha possibilitat d'un Govern progressista sense les forces sobiranistes, després del que ha condicionat el seu suport al "reconeixement de la plurinacionalitat i els drets que comporta".
Jordà ha criticat que Junts s'hagi situat al mig entre el bloc de l'esquerra i el de la dreta i la ultradreta: "Diuen que estan al centre per defensar a Catalunya. Quins nassos de centre és aquest?", després del que ha apostat per apartar-los a un costat, encara que encara no se sàpiga cap a quin, ha ironitzat.
També ha demanat al PSOE que deixi de posar "la por al cos" als electors davant un possible Govern de PP i Vox, i ha defensat que la millor política contra les dretes és fer polítiques d'esquerres, després del que ha acusat els socialistes de no fer-les i no fer-les bé.