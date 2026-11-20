David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que l'únic vot útil és al PP i que "tots aquells vots que vagin a altres formacions polítiques són vots que no serviran per fer un canvi radical a Catalunya i en la resta d'Espanya".
Ho ha dit en declaracions a periodistes a Blanes (Girona) aquest divendres al costat de la candidata al Congrés per Girona, Diana Moya, on ha remarcat la importància d'aglutinar el vot en el PP, sobretot a Girona, on es van quedar "a un grapat de vots d'aconseguir escó" a les eleccions generals de 2023.
En relació al cara a cara entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'aquest dijous a la nit, Fernández ha dit que es va veure, d'una banda, el model de Sánchez d'"improvisació, el no-res i la no gestió", i per l'un altre el de Feijóo de gestió, experiència i rigor, segons ell.
"El nostre candidat va defensar les dades, les dades contrastades, les dades sobre el que està passant a dia d'avui a Espanya i a Catalunya", ha subratllat, i ha conclòs que només Feijóo va posar sobre la taula solucionis als problemes.
En la mateixa línia, Moya ha insistit a aglutinar el vot en les candidatures populars, i especialment a Girona perquè no tornin a quedar-se sense escó al Congrés: "És l'únic vot útil i l'únic vot per fer fora a Sánchez i que, per fi, arribi un canvi a les nostres terres i al nostre país".