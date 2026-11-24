BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha reunit representants d'empreses i administracions per identificar noves oportunitats de col·laboració i facilitar les eines per convertir els objectius de sostenibilitat de les empreses en "accions concretes".
Ho ha fet durant la quarta jornada de 'Parlem de Sostenibilitat' celebrada aquest dimarts a Barcelona, dins el programa Positive Impact, informa la infraestructura en un comunicat.
La trobada ha comptat amb la participació de representants de l'agència Acció, que han presentat serveis i ajuts vinculats a projectes europeus d'innovació, i de la Diputació de Barcelona i les cambres de comerç de Barcelona i Terrassa, que han donat a conèixer el programa pilot 'Indústria Sostenible' per implantar plans de sostenibilitat en empreses industrials.
Durant la sessió també s'han exposat diverses iniciatives que "ja s'estan traduint en projectes concrets", com el de monitoratge de fauna marina 'Dofins Urbans', el sistema de depuració d'aigües residuals d'Ecoimsa, la iniciativa d'integració de la natura RegenPorts i el pla d'electrificació e-BEST de la terminal de contenidors Hutchison Ports Best.
Un cop finalitzades les sessions, el port també ha habilitat un espai d'assessorament personalitzat amb representants d'Acció perquè les empreses aprofundeixin en les seves iniciatives i resolguin possibles dubtes.