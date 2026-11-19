BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Patronat de la fundació empresarial Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership ha nomenat per unanimitat com a nou president el director general d'Afers Públics i Sostenibilitat de Naturgy, Jordi Garcia Tabernero.
Garcia Tabernero substitueix en el càrrec la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, que ha exercit la presidència durant els dos últims anys.
Alhora, el Patronat ha nomenat per unanimitat la 'global head of communications' a BBVA, Paula Puyoles Barral, com a vicepresidenta de la fundació.
El Patronat està integrat per BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Naturgy, Quirón Salud, Santander i Telefónica.
Garcia Tabernero ha agraït la confiança i el suport del Patronat i ha destacat la tasca de la fundació, "que exerceix un paper fonamental en la professionalització de la gestió dels intangibles, tant a Espanya com a Iberoamèrica".