David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha reivindicat aquest dijous a Girona la identitat catalana davant les declaracions de la candidata número 2 del PP al Congrés per Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, i ha defensat els tres eixos de la seva formació de cara a les eleccions generals: prioritat nacional, desregulació i "remigració".
En unes declaracions als mitjans al costat del candidat de Vox al Congrés per Girona, Ignasi Mulleras, Garriga ha sostingut que la identitat catalana forma part de l'espanyola: "La nostra manera de ser espanyols, la de la gent de Vox a Girona i a Catalunya, és sent catalans, i molt catalans".
Així mateix, s'ha referit a les discrepàncies entre ERC i Junts, especialment entre els seus candidats, Gabriel Rufián i Miriam Nogueras, per criticar les divisions fomentades pels partits independentistes.
Ha assegurat que l'enemic dels catalans no és Espanya ni els espanyols, sinó aquestes divisions internes, "la immigració massiva i l'avanç de l'islamisme".
PRIORITAT NACIONAL I REFORMA FISCAL
Sobre les propostes per a les eleccions generals, Garriga ha defensat la prioritat nacional en l'accés als ajuts socials i a l'habitatge públic.
Segons ell, els estrangers reben més del 40% dels ajuts socials a Girona i accedeixen a més del 50% dels habitatges públics, uns percentatges que ha considerat que podrien ser superiors, i ha criticat que la Generalitat no ho hagi actualitzat.
També ha plantejat impulsar una desregulació econòmica i una "profunda reforma fiscal" per facilitar la vida dels treballadors, les famílies i les empreses catalanes, amb l'objectiu que els treballadors arribin a final de mes, millorar la competitivitat empresarial i garantir que pagesos i industrials competeixin en igualtat de condicions.
EXPULSIÓ D'ESTRANGERS
A més a més, ha defensat la política de "remigració" de Vox, que preveu l'expulsió mitjançant els procediments legals corresponents dels immigrants en situació irregular i dels estrangers que hagin comès delictes, a banda dels que pretenguin imposar l'islamisme o visquin exclusivament dels ajuts socials, segons ell.
En aquest sentit, Garriga ha assenyalat que prop del 54% de la població penitenciària de Catalunya és estrangera i ha comparat el cost mensual que atribueix al manteniment de cada pres, xifrat en 6.000 euros, amb els 1.900 euros del salari d'un docent.