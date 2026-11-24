BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa dedicada a l'ortodòncia invisible Impress preveu l'obertura de 20 noves clíniques per tota Europa entre el 2026 i el 2027, en el marc d'un pla d'expansió per reforçar la seva presència als seus principals mercats d'operació, informa en un comunicat aquest dimarts.
Les obertures s'afegeixen a les 110 clíniques que opera a 10 països, i arriben després que l'empresa hagi superat els 500.000 pacients tractats a nivell global, la qual cosa l'ha permès comptar amb "una de les bases de dades clíniques més grans del sector" sobre la qual desenvolupa els seus propis models d'IA.
Segons Impress, els algoritmes de la companyia supervisen el 75% dels seguiments rutinaris i anticipen el 73% de les incidències, la qual cosa redueix un 80% les visites presencials innecessàries, multiplica per 10 la capacitat d'atenció de cada centre i permet reduir el preu i la durada dels tractaments gairebé a la meitat.