BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts al matí amb l'exprimer ministre del Canadà Justin Trudeau, amb el qual ha abordat el context internacional i els "reptes de futur".
En un missatge a X recollit per Europa Press, Illa ha destacat que la trobada ha estat enriquidora: "Ha estat un plaer compartir visions i intercanviar idees. Benvingut a Barcelona i a Catalunya!", ha dit.
La reunió s'ha dut a terme a l'Ateneu Barcelonès, on Trudeau participa aquest dimarts en la jornada Metafuturo d'Atresmedia, que tancarà Illa.