Illa reivindica el periodisme com essencial per a la defensa i "millora de la democràcia"

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat el periodisme com una activitat essencial per a la defensa, la preservació i la "millora de la democràcia" i les institucions democràtiques.
Ho ha dit durant el seu discurs de clausura de l'acte de 10 aniversari de 'El Nacional', on ha posat en valor que Catalunya és una societat plural i aquest digital és una "veu important i consolidada", informa el Govern en un comunicat aquest dilluns.
El president ha alertat que el "concepte de veritat està en risc" i ha dit que això pot portar a prendre decisions equivocades.
Per això, ha destacat la necessitat d'un periodisme que "contrasti, jerarquitzi i contextualitzi", i ha defensat el paper de servei públic que tenen els mitjans de comunicació.
A l'acte, celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona, també han acudit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els consellers de Justícia, Ramon Espadaler; Territori Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.