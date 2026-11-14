Illa reivindica la cultura de l'autoprotecció com a "cultura de la prevenció"

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dissabte l'acte de celebració del Dia de la Protecció Civil de Catalunya 2026 on ha reivindicat la cultura de l'autoprotecció com a "cultura de la prevenció", ha informat el Govern en un comunicat
A l'acte, celebrat a Viladecans (Barcelona) i al qual ha assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, s'han reconegut 111 actuacions i trajectòries i s'han lliurat 10 medalles d'honor d'argent, 81 medalles honorífiques, 18 felicitacions per antiguitat i 2 diplomes a associacions de voluntariat de nova inscripció.
Illa ha lloat la feina de Protecció Civil de la Generalitat com una tasca de coordinació "tan indispensable com difícil", i ha destacat la importància d'una bona planificació per a saber com actuar davant els diferents episodis.
Així, ha dit que la comunicació és una part integral de les polítiques de protecció civil i ha subratllat el paper de comunicadors i periodistes per "comunicar amb serenitat" i donar informació veraç.
Per la seva banda, Parlon ha dit que Catalunya s'ha sabut dotar d'un sistema de protecció civil robust gràcies al compromís de voluntaris, ajuntaments, cossos operatius i treballadors del sistema d'emergències, i ha assegurat que continuaran treballant per "reforçar" aquest model.
DISTINCIONS
Entre les actuacions reconegudes a l'acte hi ha la participació del voluntariat de protecció civil a les tasques de recuperació de les zones afectades per la dana Alice a les Terres de l'Ebre (Tarragona), a l'octubre de 2025, i al dispositiu preventiu organitzat amb motiu de la visita del Papa aquest mes de juny.
També s'han reconegut intervencions durant l'apagada elèctrica d'abril de l'any passat, episodis de vent i altres emergències i reconeixements a les trajectòries professionals i col·laboracions institucionals.
COMUNICACIÓ DEL RISC
La jornada ha dedicat una part del programa a reflexionar sobre el paper de la comunicació en la gestió d'emergències i la informació ciutadana.
L'assessor en comunicació i consultor polític Antoni Gutiérrez ha ofert una conferència sobre aquest assumpte, seguida d'un diàleg sobre la comunicació de risc i les emergències, en què han participat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, i el cap de verificació de 3CatInfo, Carlos Baraibar.