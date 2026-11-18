BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert el XX Fòrum de l'Economia de l'Aigua aquest dimecres a Barcelona anunciant que Catalunya vol elevar la seva autonomia hídrica de l'actual 33% al 70% el 2030, perquè el proveïment "no depengui de si plou".
Ha concretat que es pot fer duplicant la dessalinització, estenent la reutilització al Besòs i apostant per l'eficiència reduint pèrdues a la xarxa i consums, informa el Fòrum en un comunicat.
Illa ha dit que l'estoc d'aigua del país equival a un any de consum i que no es pot ampliar amb més embassaments (per raons de sostenibilitat i d'acceptació social), per la qual cosa ha defensat les fonts alternatives.
Cal ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, construir-ne una de nova a Foix i duplicar la capacitat de la del Llobregat (ja a ple rendiment), tot això "és car, però encara és més car no tenir aigua".
Un altre eix és regenerar: el 2025 es van reutilitzar uns 60 hectòmetres cúbics, gairebé el 90% del que produeix la dessalinitzadora del Llobregat, i el model s'estendrà a la conca del Besòs, amb un circuit tancat on l'aigua depurada té un tractament addicional i es bomba aigües amunt: "Sense això no hauríem superat la sequera com l'hem superada".
També aposta per l'eficiència: segons Illa, Catalunya té una de les xarxes més eficients d'Europa i un dels consums per habitant més baixos, cosa que atribueix a la conscienciació ciutadana i a la inversió de les subministradores.
El Govern invertirà 190 milions d'euros a desdoblar un tram de la conducció des de la planta de Cardedeu cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, que pateix pèrdues importants, i treballa per modernitzar el reg agrícola, començant pel canal d'Urgell.
"Això es resol quan no hi ha sequera, quan està plovent, que és quan cal fer les inversions sostingudes en el temps", ha dit, i ha justificat les mesures per adaptar-se al canvi climàtic (a més, el Govern va aprovar dimarts un Comitè Científic d'Emergència Climàtica per guiar les polítiques públiques).
LOMBARDO (FÒRUM): L'AIGUA, "ACTIU ESTRATÈGIC"
El Fòrum (amb el lema 'L'era de l'aigua: el recurs que marcarà l'economia, la tecnologia i la geopolítica del segle XXI') ha continuat amb el seu president, Francisco Lombardo, que ha destacat Catalunya com la comunitat amb més salt percentual en pressupost d'aigua i més inversió per habitant.
Ha defensat veure l'aigua com un actiu estratègic en comptes de com un cost i ha demanat inversió i consensos més enllà dels cicles polítics, perquè "sense aigua no hi ha indústria. Sense aigua no hi ha competitivitat".
Ha advertit que Espanya arrossega un dèficit d'inversió hídrica superior als 4.500 milions anuals, i que adaptar-se a la nova directiva europea d'aigües residuals urbanes exigirà, segons la Direcció General de l'Aigua, més de 24.500 milions: "Aquestes xifres no ens han de desanimar. Ens han d'activar".
També ha demanat planificar a llarg termini i coordinar administracions, ja que "cap administració, empresa, universitat o organització social pot respondre per si sola a un desafiament d'aquesta magnitud".
TUGUES (VEOLIA): COL·LABORAR, INNOVAR, INVERTIR
El director país de Veolia España, Daniel Tugues, ha demanat un pla que tanqui el dèficit inversor (al·lega que el sector necessita 8.100 milions a l'any però avui se n'inverteixen 3.600); i col·laboració publicoprivada, perquè aporta finançament, innovació i coneixement, i a més separa els papers (el regulador decideix el nivell de seguretat i inversió, i l'operador dona tecnologia i eficiència).
En recordar que l'aigua la paga el ciutadà (com a contribuent o usuari), ha destacat que les últimes inversions a Barcelona suposen uns 10 cèntims al dia per família.
Sobre innovació, ha defensat la transferència de tecnologia entre països, tot i que veu en risc el talent i la capacitat d'innovar si els concursos públics es decideixen només per preu i els contractes són massa curts: per això ha demanat valorar més la qualitat i innovació.
'DECLARACIÓ': PLANIFICAR I ANTICIPAR
La jornada acaba a la tarda presentant la 'Declaració de l'Aigua de Barcelona', un decàleg sobre responsabilitat compartida d'institucions, sectors econòmics i ciutadania: demana abordar l'aigua amb polítiques d'estat (sense confrontació política), planificar en la ciència i anticipar-se davant el canvi climàtic.
L'esdeveniment (organitzat a la Pedrera pel Fòrum, en col·laboració amb el Fòrum Indústria i Energia i el Fòrum Mediterrani Aigua, Energia i Alimentació) també inclou 5 panells de seguretat i geopolítica, governança, riscos climàtics, aigua i energia, i indústria i competitivitat.