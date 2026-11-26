BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que en relació amb els pròxims cicles electorals hi ha una pregunta transcendental: "Democràcia o autoritarisme?".
Ho ha dit aquest dijous en l'acte d'obertura del 25è Congrés CEDE, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, al costat del president de la Fundació CEDE, Isidre Fainé, que ha anunciat el seu relleu després de 30 anys al capdavant de la confederació de directius.
Illa ha advertit que l'alternativa de futur passa "per un món regit pel dret internacional o retrocedir a un món regit per la cobdícia i la inhumanitat" i ha defensat els valors fonamentals de la UE per afrontar els reptes polítics, socials i econòmics que s'acosten.
El cap de l'executiu català ha assegurat que un país pròsper se sustenta en "empreses grans que generen prosperitat, però sobretot directius compromesos amb la prosperitat compartida", i ha defensat la col·laboració publicoprivada per garantir uns serveis públics essencials.
"Hem de complir tots", ha dit, després de fer extensiva aquesta col·laboració als reptes que suposen els canvis climàtics i demogràfics, a més de la irrupció de la intel·ligència artificial.
EUROPA
Coincidint amb la 25a edició del Congrés de CEDE, Illa ha repassat aquest quart de segle d'història de la UE: "Europa té tota la capacitat i talent per ser un actor principal, per fer valer el seu propi model i preservar la seva economia" per competir amb països com els Estats Units o la Xina.
"Què necessitem per fer-ho? Creure en nosaltres mateixos com fan vostès amb les seves empreses", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha defensat un marc institucional estable per afavorir l'accés a l'habitatge, l'impuls de les infraestructures i afrontar els reptes de la digitalització i el canvi climàtic.
Illa ha instat a no oblidar que la UE és una història d'èxit: "És el projecte social, econòmic i polític més ambiciós de la nostra història contemporània".