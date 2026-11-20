DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la independència del poder judicial és un "requisit" per garantir-ne la imparcialitat, i ha assegurat que és feina de tothom treballar perquè així sigui, informa el Govern en un comunicat.
Illa ha presidit aquest divendres l'acte institucional del Dia de la Justícia 2026 juntament amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en què s'ha lliurat el Premi Justícia de Catalunya a la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, la distinció més alta que concedeix la Generalitat amb què s'ha reconegut la seva trajectòria professional marcada per la "defensa dels drets fonamentals".
Per la seva banda i amb motiu del 25N, Espadaler ha remarcat la necessitat de no revictimitzar i atendre amb la sensibilitat necessària les dones víctimes de violència de gènere.
"PODER ESSENCIAL"
El president ha reconegut el pes de l'administració de justícia com un "poder essencial perquè funcioni la nostra democràcia", a més d'un servei públic que ha de ser eficient i estar al servei de la ciutadania.
També ha posat en valor la creació de 186 òrgans judicials en dos anys i l'increment de 82 efectius de la Fiscalia, un "salt de gegant" després d'uns anys en què no s'havien creat noves places.
FENOMEN BLOCUS
En la seva intervenció, Illa també ha agraït la col·laboració "molt efectiva i eficaç" davant el fenomen Blocus i ha reconegut la feina que van dur a terme la Fiscalia, els jutjats de menors i les forces i cossos de seguretat.
"Ho vull agrair i reconèixer, perquè s'ha pogut respondre davant una bola de neu que es podria haver fet molt més gran", ha dit Illa.