Critica que Ayuso ofengui Andalusia mentre ella "té bastantes explicacions a donar"
MATARÓ (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha avisat que l'abstenció és un adversari "gairebé igual de perillós que PP i Vox" de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
Ho ha dit en un acte de campanya dels socialistes aquest dimecres a Mataró (Barcelona), amb el ministre d'Indústria i candidat al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu; la número 20 de la llista, Clàudia Martínez, i l'alcalde de Mataró, el socialista David Bote.
Illa ha citat diverses de les qüestions que creu que estan en joc a Catalunya i a tota Espanya davant d'un hipotètic Govern de PP i Vox, però ha dit que hi ha un altre adversari que és "gairebé igual de perillós": l'abstenció.
Segons ell, sota una aparença de neutralitat, l'abstenció juga a favor de la dreta i l'extrema dreta: "Ells estan tots a votar", i ha sostingut que quedar-se a casa el 29N és donar la victòria als candidats de PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
I s'ha referit a les paraules del dirigent popular Miguel Tellado cridant al fet que els votants socialistes s'abstinguin per no ser còmplices de la corrupció del PSOE, i li ha replicat: "Tu ets demòcrata quan dius això? El que cal dir a la gent és que voti i que voti el que cregui".
EL 'GARRAPATEROS' D'AYUSO
Illa també ha criticat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi ofès els andalusos en fer servir la paraula 'garrapateros' per parlar sobre l'etapa de governs socialistes a Andalusia, i ha afirmat que ella "té bastantes explicacions a donar".
"Aquesta dirigent, el nom de la qual no vull recordar, té bastantes explicacions a donar, i de vegades et deixa una mica desconcertat que, amb tantes explicacions pendents, tinguin el valor d'insultar la gent", li ha retret Illa.
Ha dit que, amb aquestes declaracions, Ayuso també ha ofès la història de molts nets d'andalusos a Catalunya, que "no són 'garrapateros', venen a guanyar-se la vida i han aixecat Catalunya", i li ha dit que es pot discrepar sense insultar.
Davant d'aquestes declaracions, el dirigent socialista ha dit que ells proposen una campanya respectuosa amb els adversaris, amb els ciutadans i amb les regles del joc, en referència al qüestionament del sistema electoral per la 'llei de nets' i el fet de "comprar testimonis" i donar diners a gent perquè menteixi.
EUROPA MIRA "COM VOTEM"
El president ha abordat també la dimensió internacional d'aquests comicis, assegurant que tota Europa estarà pendent pel cicle electoral que seguirà a Itàlia, França i Polònia els pròxims mesos: "A veure com votem aquí. A veure la força de la gent, si diu sí a la decència".
I ha defensat que una victòria socialista reforça l'aposta per no augmentar la despesa militar, per reconèixer Palestina i per reforçar el projecte Europa: "Si Catalunya i Espanya voten, exerceixen la força dels vots; frenarem aquesta deriva autoritària que alguns estan obertament promocionant a Europa".
HEREU: "PER CATALUNYA NO QUEDARÀ!"
Per la seva banda, el ministre Hereu, en la línia d'Illa, ha apel·lat a la mobilització, especialment a Catalunya, perquè serà decisiva per revalidar el Govern de Sánchez, i s'ha mostrat convençut que així serà.
"Catalunya està apostant com mai per un Govern de Pedro Sánchez", ha assegurat, i així com altres vegades Catalunya ha liderat la transformació d'Espanya, també ho farà en aquesta ocasió omplint les urnes de vots socialistes.
"Jo sempre li dic a Pedro Sánchez que estigui tranquil, que per Catalunya no quedarà, ho donarem tot. Per Catalunya no quedarà!", ha afegit.
També ha dit que, a diferència d'altres formacions, ells no van a parar el cop, sinó a guanyar, en referència implícita a les paraules del candidat d'ERC, Gabriel Rufián, sobre un hipotètic Govern de concentració a Catalunya si hi ha un Executiu de PP i Vox.
FIGAREDO DE MINISTRE
Més enllà dels drets socials i civils que, segons Hereu, estan en perill si arriba al Govern la dreta, també està en joc el progrés econòmic d'Espanya i Catalunya: "Penseu-ho, podríeu tenir un ministre d'Indústria que es diu Jordi Hereu o podríeu tenir un ministre d'Indústria que es digués Figaredo. Aquesta gent enfonsaria la nostra indústria".
Segons ell, Feijóo, que com que és un "polític dèbil" sucumbiria davant d'Abascal, destrossaria l'Estat del benestar i el model social construït al llarg dels darrers anys.
I també sobre economia, s'ha referit breument a la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, present a l'acte, i ha afirmat que serà la que porti a Catalunya "4.800 milions per reforçar" les finances catalanes, en referència al model de finançament que, en la legislatura que ha finalitzat, no s'ha portat finalment a votació al Congrés.
MARTÍNEZ: "LA FORÇA DE LES DONES"
Clàudia Martínez s'ha referit a la vaga general per l'habitatge, i ha destacat que les mobilitzacions estaven plenes de joves progressistes, i ha negat que ara tots els joves siguin feixistes: "Si hi ha joves feixistes, que segur que n'hi ha, és perquè hi ha adults que els estan ensenyant molt bé com ser-ho".
Recordant la seva àvia que va arribar a Catalunya des d'Andalusia, ha alertat que la dreta ha posat el focus a atacar els drets de les dones, però que ho impediran: "Senyors de la dreta i de l'extrema dreta, no subestimeu la força de la gent, però sobretot, no subestimeu la força de les dones".
BOTE: HABITATGE I PODER ADQUISITIU
I l'alcalde, David Bote, ha coincidit en la idea que aquestes són unes eleccions diferents, en les quals "hi ha molt en joc", i que és clau que es mantinguin les polítiques progressistes per abordar reptes com l'accés a l'habitatge, el poder adquisitiu de les famílies i l'Estat del benestar.
Sobre habitatge, ha assegurat que és el més bàsic que han d'atendre, i que malgrat l'esforç en la construcció, els resultats "no arribaran al ritme" que els agradaria, per la qual cosa és necessari intervenir el mercat i protegir les persones.