Illa anima a "votar amb el cap, no amb el cor" davant l'esquerra que es doni per vençuda

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha animat a "votar amb el cap, no amb el cor, per evitar que guanyin els dolents" en les eleccions generals, i ha reivindicat el seu partit com l'opció útil enfront de la part de les esquerres que doni les eleccions per perdudes.
Ho ha dit en l'acte d'inici de campanya dels socialistes aquest dijous a l'Auditori L'Illa davant més de 700 persones, segons el PSC, al costat del candidat per Barcelona, Jordi Hereu; la cap de llista al Senat per Barcelona, Raquel Sánchez, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Illa ha lamentat que, a l'esquerra del PSOE, alguns sembla que donin les generals per perdudes perquè "estan més competint entre ells", i creu que no s'adonen que el que cal és derrotar democràticament l'autoritarisme de PP i Vox.
Ha retret que la proposta d'alguns sigui sotmetre i arrossegar al PSOE: "Què sotmetràs?", ha ironitzat, i ha criticat que alguns hagin estat més pendents de la seva posició a les llistes i del seu ego que de combatre el que tenen davant, que és PP i Vox.
Ha criticat el lema de campanya del PP, 'Reconstrucción Nacional', assegurant que l'única cosa que proposen és homogeneïtzar i uniformar Espanya i tornar a temps passats: "Què reconstruiràs, exactament? Què enyores, exactament?", ha preguntat al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
I també s'ha dirigit a Junts, als qui torna a demanar que s'apartin i no estiguin enmig de Sánchez i Feijóo: "Si estàs al mig i no tens clar això, aparta't i no molestis. Perquè el que està en joc és molt seriós".
LA REMUNTADA "JA HA COMENÇAT"
Illa s'ha mostrat optimista davant les perspectives electorals dels socialistes, precisament el dia en què una enquesta del CIS dóna possibilitats a Sánchez de revalidar el Govern espanyol, i ha dit que cal mobilitzar els votants cap a la "remuntada que ja ha començat".
El líder socialista ha expressat el seu orgull perquè Hereu representi la seva formació al Congrés, i ha destacat que posarà en aquesta campanya "la mateixa passió" i serietat que va posar en moments en què els resultats per als socialistes a Catalunya no eren bons.
També ha agraït a Raquel Sánchez ser la candidata al Senat, i ha recordat que no tots els partits presenten candidats al Senat a totes les províncies, i s'ha dirigit al líder popular a Catalunya, Alejandro Fernández: "Vota a Tarragona, i votarà a Vox a Senat. Bonica forma d'entendre Catalunya".
JAUME COLLBONI
Collboni ha dit que la clau per a la victòria de 'Pedro' és la mobilització: "Qui pugui votar, que voti! Perquè si votem, guanyarem!", i augura que Barcelona i la resta de Catalunya seran la tomba electoral de la ultradreta.
Ha assegurat que, per molts diners, influència i poder que alguns tinguin a les xarxes socials, "no hi ha cap diner ni cap poder" que pugui parar el vot de la gent.
Collboni ha dit que les polítiques de Sánchez han permès l'augment de les pensions i de l'SMI, i ho ha contraposat amb la situació allà on governa la ultradreta: "L'economia empitjora, la convivència empitjora, la dignitat de les persones és trepitjada i la democràcia es posa en perill".
Finalment, l'alcalde ha elogiat Hereu, al que titllat de treballador, sensible i compromès: "Tothom coneix i valora la figura política de Jordi Hereu, però, més important encara: a Jordi Hereu no li cal ningú que li expliqui com és Barcelona i Catalunya, perquè la coneix perfectament".