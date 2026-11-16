Illa adverteix Feijóo que "les coses no estan gens clares" sobre la seva victòria electoral

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit aquest dilluns el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "les coses no estan gens clares, més aviat al contrari per al senyor Feijóo i per al senyor Abascal" davant una possible victòria de la dreta en les eleccions generals.
Ho ha dit en una entrevista a la Ser recollida per Europa Press quan li han preguntat per la frase del popular en un míting aquest dissabte a Galícia, en la qual va dir que "al palau de La Moncloa hi ha 600 quilòmetres i 15 dies", en referència al trajecte per carretera des de Galícia fins a Madrid abans del 29N.
Illa veu una "mobilització progressiva" de l'electorat progressista i ha criticat la recepta de Feijóo i el líder de Vox, Santiago Abascal, per a Catalunya.
CARREGA CONTRA VOX
"Com defenses Catalunya amb Feijóo i Abascal, si volen prohibir l'ús del català i del gallec al Congrés, si treballen intensament perquè no el puguem parlar a les institucions europees, si Vox diu que vol prohibir els partits independentistes?", ha dit.
Preguntat pel fet que Abascal l'acusés diumenge en un acte a Cornellà de Llobregat (Barcelona) de promoure el 'califat islàmic' a Catalunya, ha respost que Vox promou la cultura de l'"odi", la divisió, la tergiversació i la mentida.
En el cas concret de Cornellà, Illa ha afirmat que "més del 80% de la població és d'aquí".
SÁNCHEZ DEFENSA CATALUNYA
En contraposició al que considera un engany de la política de Vox, ha dit que defensar Catalunya és estar amb el president socialista Pedro Sánchez, i s'ha mostrat "animat i optimista" amb el fet que el candidat a la reelecció aconseguirà els suports per repetir.
Ha defensat que la ciutadania està coneixent el Sánchez persona durant la campanya, que el veu immens i que està "deixat anar" perquè es mostra tal com és.
Preguntat pel cara a cara entre Sánchez i Feijóo, Illa ha afirmat que "com més" debats millor.
TRENS
Sobre les obres de l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid de l'any vinent, ha explicat que, després de parlar amb el nou ministre de Transports, Carlos Cuerpo, encara no hi ha calendari i que la reforma serà "important".
"U: cal fer aquestes inversions. Dos: en la mesura que sigui possible, i crec que hi ha maneres de fer-ho, han de ser compatibles amb el funcionament de la línia, que és un servei, a més, molt important per a Catalunya", ha dit.
RENÚNCIA DE DÍAZ A L'OIT
Sobre la retirada de la candidatura de la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per dirigir l'Organització Internacional del Treball (OIT), ha respost que "hauria estat una magnífica dirigent".
"M'hauria agradat que això hagués transcorregut d'una altra manera, però així són les coses. Enviar una abraçada a la Yolanda, i a continuar treballant des d'altres àmbits", ha dit.