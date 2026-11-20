MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Grup Iberia incrementarà la seva capacitat a Màlaga, Sevilla, Jerez de la Frontera i Barcelona des de Madrid durant el primer trimestre del 2027, en el tancament de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia, després de l'accident ferroviari a Urda (Toledo) del passat 28 d'octubre.
En concret, l'augment més gran del nombre de seients es produirà a Màlaga, fins a les 21.920 places, un 23% més sobre el ja programat, segons ha confirmat la companyia a Europa Press.
Sevilla obtindrà els 21.800 seients, amb un creixement del 21% en l'oferta, mentre que Jerez s'anotarà una pujada del 16%, fins als 8.600, i Barcelona disposarà d'un 12% més de capacitat, fins les 43.400 places.
Per freqüències, les diferents aerolínies del grup operaran 35 vols setmanals a Màlaga, 36 a Sevilla, 26 a Jerez i 97 a Barcelona.
Aquest increment de l'oferta suposa una continuació del pla de reforç d'Iberia de cara a respondre el creixement de demanda com a conseqüència de l'accident ferroviari d'Urda i facilitar els desplaçaments dels viatgers.
Quant a altres aerolínies, Wizz Air va anunciar dijous que sumarà Jerez i Almeria a la seva oferta de vols a Andalusia a partir del 14 de desembre i, a més, incrementarà de 14 a 18 els seus vols setmanals entre Madrid i Sevilla.