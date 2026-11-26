BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El saló Hispack ha creat un programa de continguts i narrativa amb motiu de la seva 20a edició per "ampliar la mirada sobre el 'packaging'", i que comptarà amb la participació de coneguts divulgadors d'àmbits diversos per reflexionar sobre el paper dels envasos i embalatges en l'evolució humana i els canvis socials.
La iniciativa, batejada com 'La piel del progreso', anirà incorporant nous continguts i protagonistes en els pròxims mesos, i forma part del programa amb què el saló de Fira de Barcelona celebrarà el 2027 la seva 20a edició, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
Ha destacat la participació inicial d'alguns protagonistes com el paleoantropòleg i divulgador científic Juan Luis Arsuaga; l'escriptora i filòsofa Elsa Punset, i el publicista i creatiu Toni Segarra.
Els continguts es compartiran progressivament fins a la celebració d'Hispack, entre el 4 i el 7 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a través dels canals de comunicació del saló.
Durant el mateix saló, a més, la conversa continuarà a través d'un debat dins el programa d'activitats en què hi haurà presents alguns dels participants.