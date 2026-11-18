BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha acusat aquest dimecres el cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'ajudar a fragmentar l'esquerra en algunes províncies, fet que, segons diu, obliga el PSOE "a ser més que mai l'esquerra útil".
"Rufián volia unificar l'espai de l'esquerra i està fent mítings amb Podem a províncies on tots sabem que ells no obtindran resultats", ha dit en una entrevista a 'El Nacional' recollida per Europa Press, en la qual ha subratllat que els partits a l'esquerra del PSOE no han estat a l'altura.
Tot i desitjar-los el millor al seu espai, els avisa: "Ara no intenteu mossegar els socialistes, perquè la batalla, el nostre adversari es diu Partit Popular i Vox".
Ha carregat contra la visió centralista de tots dos partits: "PP i Vox no volen, no entendran mai la realitat plurinacional, plurilingüística, pluricultural d'Espanya. Creuen que som una anomalia".
També ha criticat Junts, al qual atribueix no haver maximitzat l'"enorme" capacitat de pactar i que, tot i que van donar suport a la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, no hagin estat conseqüents amb el que es podia obtenir amb una posició més de pacte.