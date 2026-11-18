BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, ha justificat la decisió de no acceptar un debat cara a cara amb el candidat d'ERC, Gabriel Rufián: "Amb qui jo vull confrontar és amb el PP i amb Vox", i que la seva proposta d'un govern de concentració davant un eventual govern d'aquests dos partits és l'expressió que ja surt derrotat de la batalla electoral.
Ho ha afirmat aquest dimecres en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, en què l'ha presentat la presidenta de la Diputació de Barcelona i viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret.
Hereu ha dit que un debat com el que ha proposat Rufián és un debat secundari que "no interessa" per assolir el gran objectiu que és derrotar la dreta i l'extrema dreta.
També que aquesta proposta és una distracció enmig del combat, i que quan un és a la trinxera, no s'ha de sortir a confrontar amb altres forces amb les quals, ha admès, s'hauran de posar d'acord després del 29N: "Crec que hi ha gent que s'està despistant massa, i han despistat massa. Nosaltres no ho farem".
GOVERN DE CONCENTRACIÓ
Hereu també s'ha referit a la proposta de Rufián de construir un govern de concentració a Catalunya en cas d'una victòria del PP i Vox, i ha considerat que és l'expressió d'una força que "ja ha sortit derrotada del partit", i li ha recordat que el que està en joc és el Govern d'Espanya, no el de Catalunya.
Ha assegurat que, en la seva posició, l'última cosa en què pensaria és en la Generalitat, i també ha criticat el candidat del PP, Xavier García Albiol: "Tenim un alcalde que no vol deixar de ser alcalde, però que l'han utilitzat per presentar-se. Un altre que ja està pensant en la Generalitat. És que jo no ho entenc".
"COALICIÓ" A FAVOR DELS VALORS
Davant el risc que per Hereu suposaria l'arribada del PP i de Vox al govern, ha cridat a una gran mobilització i a una "gran agrupació de forces" que concentri els socialistes i els qui no són socialistes.
Per això, ha apel·lat al suport dels humanistes, els demòcrates, els europeistes i els federalistes: "Faig apel·lació a una gran, enorme, com mai, coalició a favor dels valors", i ha demanat tenir més força en el pròxim govern perquè el pilar socialdemòcrata hi sigui més present, en referència implícita al poder de Front Ampli.
Segons Hereu, el PP i Vox plantegen una opció regressiva, i que les seves conseqüències es patirien més enllà d'una legislatura, sinó que la involució pot ser "més sistèmica".